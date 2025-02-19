Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»
Каспер Уэйр рассказал о своей реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
«Честно говоря, я был шокирован, думаю, как и все. Мы с моими друзьями в чате сразу начали обсуждать это и думали, что такого просто не может быть! Но потом, когда эта информация стала доходить из разных источников, я сразу подумал: какого черта? Что происходит?
В целом такой обмен хорош для «Лейкерс» и их будущего. Ну а «Даллас», наверное, сильно верит в Энтони Дэвиса. Мне кажется, что обе команды оказались в плюсе от этого обмена. Будет крайне интересно, когда эти две команды будут играть друг против друга. Я очень хочу посмотреть на это!
На мой взгляд, это одна из самых крупных сделок в истории баскетбола. И при этом одна из самых неожиданных. Все просто взялось из ниоткуда», — сказал разыгрывающий ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
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