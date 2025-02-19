Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»

Каспер Уэйр рассказал о своей реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«Честно говоря, я был шокирован, думаю, как и все. Мы с моими друзьями в чате сразу начали обсуждать это и думали, что такого просто не может быть! Но потом, когда эта информация стала доходить из разных источников, я сразу подумал: какого черта? Что происходит?

В целом такой обмен хорош для «Лейкерс » и их будущего. Ну а «Даллас », наверное, сильно верит в Энтони Дэвиса . Мне кажется, что обе команды оказались в плюсе от этого обмена. Будет крайне интересно, когда эти две команды будут играть друг против друга. Я очень хочу посмотреть на это!

На мой взгляд, это одна из самых крупных сделок в истории баскетбола. И при этом одна из самых неожиданных. Все просто взялось из ниоткуда», — сказал разыгрывающий ЦСКА .