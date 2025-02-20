Дом Джа Морэнта ограбили на миллион долларов
Дом Джа Морэнта был ограблен в декабре.
Из дома звезды «Мемфиса» украли имущество на 1 миллион долларов, подтвердил в четверг, 20 февраля, высокопоставленный источник в правоохранительных органах, осведомленный о ходе расследования.
Кража со взломом произошла между 16:00 19 декабря 2024 года и 1 часом ночи следующего дня.
19 декабря «Гризлис» играли с «Уорриорз» в «Федексфоруме», официальное начало матча состоялось в 19:07. Морэнт набрал 9 очков, «Мемфис» победил со счетом 144:93.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Daily Memphian
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