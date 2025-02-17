«Меня взломали». Яннис Адетокумбо прокомментировал свои слова об участии в конкурсе данков

Яннис Адетокумбо передумал выступать на конкурсе данков.

Форвард присоединился к Джа Морэнту в числе тех, кого воодушевило выступление Мэка Маккланга .

Адетокумбо написал, что он «в деле».

Баскетболист прокомментировал это сообщение на пресс-конференции.

«Меня взломали вчера. Пока я спал, кто-то забрал мой телефон с зарядки, унес в свою комнату и выложил это сообщение. Один из моих детей. Не я», – пошутил Адетокумбо.