«Меня взломали». Яннис Адетокумбо прокомментировал свои слова об участии в конкурсе данков
Яннис Адетокумбо передумал выступать на конкурсе данков.
Форвард присоединился к Джа Морэнту в числе тех, кого воодушевило выступление Мэка Маккланга.
Адетокумбо написал, что он «в деле».
Баскетболист прокомментировал это сообщение на пресс-конференции.
«Меня взломали вчера. Пока я спал, кто-то забрал мой телефон с зарядки, унес в свою комнату и выложил это сообщение. Один из моих детей. Не я», – пошутил Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милуоки»
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