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Аарон Гордон о конкурсе данков: «У меня еще осталось кое-что»

Аарон Гордон намекнул на возможное участие в следующем конкурсе данков.

«У меня еще осталось кое-что», – написал форвард «Денвера» в ответ на пост Джа Морэнта («Мемфис»).

Ранее Морэнт призвал Гордона и Зака Лавина присоединиться к нему в следующем конкурсе данков.

«Мэк может вдохновить меня данковать. Зак Лавин и Аарон Гордон, че как?» – написал Морэнт после третьей подряд победы Мэка Маккланга в конкурсе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Аарона Гордона в соцсети X
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