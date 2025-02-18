Аарон Гордон о конкурсе данков: «У меня еще осталось кое-что»
Аарон Гордон намекнул на возможное участие в следующем конкурсе данков.
«У меня еще осталось кое-что», – написал форвард «Денвера» в ответ на пост Джа Морэнта («Мемфис»).
Ранее Морэнт призвал Гордона и Зака Лавина присоединиться к нему в следующем конкурсе данков.
«Мэк может вдохновить меня данковать. Зак Лавин и Аарон Гордон, че как?» – написал Морэнт после третьей подряд победы Мэка Маккланга в конкурсе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Аарона Гордона в соцсети X
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