Зак Клейман: «Мы не обмениваем Джа Морэнта. Это фантазии других «руководителей»
Зак Клейман прокомментировал слухи о возможном обмене Джа Морэнта.
«Я не могу винить других «руководителей» за фантазии о том, что мы можем обменять Джа. Но это всего лишь фантазии.
Мы не обмениваем Джа. Продолжайте недооценивать Джа, эту команду и этот город, и мы позволим нашим выступлениям на площадке говорить самим за себя. Я не собираюсь еще больше раздувать эту ерунду и с нетерпением жду возвращения баскетбола», – сказал генеральный менеджер «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Дрю Хилла в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости