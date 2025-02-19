Зак Клейман: «Мы не обмениваем Джа Морэнта. Это фантазии других «руководителей»

Зак Клейман прокомментировал слухи о возможном обмене Джа Морэнта.

«Я не могу винить других «руководителей» за фантазии о том, что мы можем обменять Джа. Но это всего лишь фантазии.

Мы не обмениваем Джа. Продолжайте недооценивать Джа, эту команду и этот город, и мы позволим нашим выступлениям на площадке говорить самим за себя. Я не собираюсь еще больше раздувать эту ерунду и с нетерпением жду возвращения баскетбола», – сказал генеральный менеджер «Мемфиса ».