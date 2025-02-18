Журналист Ховард Бек о возможном кандидате на обмен: «Этим летом следите за Джа Морэнтом»

Джа Морэнт — возможный кандидат на обмен этим летом.

«Я постоянно общаюсь с руководителями клубов в преддверии дедлайна по поводу того, что мы увидели, что не увидели, что будет дальше, и в этой лиге вы всегда смотрите, кто будет в следующей волне звезд, которых обменяют.

И кто-то ни с того ни с сего сказал, этим летом следите за Джа Морэнтом », – сказал журналист The Ringer Ховард Бек.