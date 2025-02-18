Журналист Ховард Бек о возможном кандидате на обмен: «Этим летом следите за Джа Морэнтом»
Джа Морэнт — возможный кандидат на обмен этим летом.
«Я постоянно общаюсь с руководителями клубов в преддверии дедлайна по поводу того, что мы увидели, что не увидели, что будет дальше, и в этой лиге вы всегда смотрите, кто будет в следующей волне звезд, которых обменяют.
И кто-то ни с того ни с сего сказал, этим летом следите за Джа Морэнтом», – сказал журналист The Ringer Ховард Бек.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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