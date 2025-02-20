Сергей Кущенко о месте проведения Суперкубка: «Рассматриваем не только наши города, но и варианты вне России»

Сергей Кущенко допустил проведение Суперкубка Лиги ВТБ-2025 за пределами России.

«Такие предложения к нам поступают, и мы их внимательно анализируем. Однако Матч звезд — это продукт Лиги ВТБ и Банка ВТБ, и нам сложно вывести его куда-то. Потому что наш якорный партнер, оказывающий нам невероятную поддержку многие годы, заинтересован в проведении этого события в столице. Если они попросят, мы это сделаем.

Суперкубок — несколько другая история. Предварительно мы смотрим, где это можно сделать в текущем году. Рассматриваем не только наши города, но и варианты вне России. Такие предложения есть. Мы от них не отказываемся, а смотрим, насколько это осуществимо в данный конкретный момент», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что сине-бело-голубые предложили лиге провести Матч всех звезд и Суперкубок в Санкт-Петербурге.