«Даллас» подписал 10-дневный контракт с Мозесом Брауном

«Даллас» подписал Мозеса Брауна.

«Мэверикс» официально объявили о подписании контракта с центровым Мозесом Брауном (25 лет, 218 см). Соглашение рассчитано на 10 дней.

Браун в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за «Индиану», набирая в среднем 3,2 очка и 1,4 подбора.

Браун уже выступал за «Даллас » в сезоне-2021/22.