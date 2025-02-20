«Даллас» подписал 10-дневный контракт с Мозесом Брауном
«Даллас» подписал Мозеса Брауна.
«Мэверикс» официально объявили о подписании контракта с центровым Мозесом Брауном (25 лет, 218 см). Соглашение рассчитано на 10 дней.
Браун в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за «Индиану», набирая в среднем 3,2 очка и 1,4 подбора.
Браун уже выступал за «Даллас» в сезоне-2021/22.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Далласа» в соцсети X
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