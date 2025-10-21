«Шарлотт» оставил Пэта Коннотона из-за его влияния в раздевалке, и рассчитывает использовать его контракт для обменов (Марк Стейн)
Инсайдер раскрыл причину, по которой «Хорнетс» оставили Пэта Коннотона в составе.
По информации Марка Стейна, на решение повлияло несколько факторов. Во-первых, Коннотон обладает сильным авторитетом в раздевалке и пользуется уважением как чемпион с опытом побед в лиге.
Во-вторых, его истекающий контракт на 9,4 млн долларов может стать полезным активом для обмена перед февральским дедлайном, обеспечивая финансовую гибкость и потенциальные возможности для будущих сделок.
По словам инсайдера, фронт-офис «Шарлотт» сохраняет «осторожный оптимизм» в отношении поиска команды, который мог бы превратить контракт Коннотона в актив с долгосрочной ценностью.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?203 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости