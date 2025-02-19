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«Даллас» планирует подписать Мозеса Брауна на 10 дней

Мозес Браун пополнит состав «Далласа».

«Мэверикс» планируют подписать 10-дневный контракт с центровым Мозесом Брауном (25 лет, 218 см).

«Далласу» необходимо усилить переднюю линию, поскольку Энтони Дэвис, Дэниэл Гэффорд и Дерек Лайвли, как ожидается, будут отсутствовать продолжительное время.

Браун в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за «Индиану», набирая в среднем 3,2 очка и 1,4 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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