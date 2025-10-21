0

Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Он пришел голодным до побед»

Турецкий центровой высоко оценил мотивацию новичка «Рокетс».

«Мы видим, как сильно он хочет играть, как сильно хочет побеждать. То, что он согласился на урезание зарплаты, имеет большое значение. Мы уже знаем, насколько он заботится о команде, как сильно помогает всем. Просто приятно это видеть.

О деньгах говорить не буду – у него теперь миллионы долларов. Но все равно поздравляю его.

Мы и так были хорошей командой, но с Кевином мы стали намного сильнее. Он пришел готовым. Он пришел голодным до побед, как и все мы здесь», – сказал Шенгюн.

22 октября «Хьюстон» сыграет с действующим чемпионом НБА «Оклахомой». Начало матча – 02.30 по московскому времени.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?203 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoХьюстон
logoАлперен Шенгюн
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»
сегодня, 05:44
Име Удока объявил стартовый состав «Хьюстона» на матч против «Оклахомы». Он станет самым высоким в истории НБА
18вчера, 19:40
Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень!»
5вчера, 05:46
Главные новости
НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»
911 минут назад
Лука Дончич: «Наша цель – выиграть чемпионский титул»
123 минуты назад
«Шарлотт» оставил Пэта Коннотона из-за его влияния в раздевалке, и рассчитывает использовать его контракт для обменов (Марк Стейн)
358 минут назад
Эрик Споэльстра: «Норман Пауэлл может быть важной частью нашего нападения»
сегодня, 16:08
Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели
4сегодня, 15:40
Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
1сегодня, 15:29
В сезоне-2025/26 в НБА будет выступать рекордное количество легионеров
14сегодня, 14:30Фото
Бобби Портис о Яннисе Адетокумбо: «На мой взгляд, он полностью сфокусирован на команде»
сегодня, 14:08
«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги
1сегодня, 13:51
«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
4сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» играет с московским и другие матчи
сегодня, 16:12Live
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
сегодня, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
2сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24