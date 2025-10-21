Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Он пришел голодным до побед»

Турецкий центровой высоко оценил мотивацию новичка «Рокетс».

«Мы видим, как сильно он хочет играть, как сильно хочет побеждать. То, что он согласился на урезание зарплаты, имеет большое значение. Мы уже знаем, насколько он заботится о команде, как сильно помогает всем. Просто приятно это видеть.

О деньгах говорить не буду – у него теперь миллионы долларов. Но все равно поздравляю его.

Мы и так были хорошей командой, но с Кевином мы стали намного сильнее. Он пришел готовым. Он пришел голодным до побед, как и все мы здесь», – сказал Шенгюн .

22 октября «Хьюстон » сыграет с действующим чемпионом НБА «Оклахомой». Начало матча – 02.30 по московскому времени.