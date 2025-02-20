Агент Марк Бартельстейн: «Бобби Портис непреднамеренно принял «Трамадол», ошибочно приняв его за «Торадол»
Агент центрового «Милуоки» Марк Бартельстейн сделал заявление по поводу дисквалификации его клиента.
«Бобби непреднамеренно принял обезболивающее под названием «Трамадол», думая, что принимает обезболивающее под названием «Торадол».
«Торадол» — это одобренное обезболивающее, которое он использовал ранее, и которое команды и игроки иногда используют для снятия боли и воспаления. Однако «Трамадол» не является одобренным обезболивающим и был недавно, весной, добавлен в список запрещенных веществ.
Таблетку «Трамадола», которую он принял, он получил от своего помощника с действительным рецептом на обезболивающее, которое он по ошибке назвал «Торадолом». Это была непреднамеренная ошибка, которая была допущена из-за сходства названий препаратов и того факта, что оба служат очень похожей цели.
Бобби принимал это противовоспалительное обезболивающее лекарство для лечения травмы локтя, которую он получил прошлой осенью, и считал, что принимает «Торадол», чтобы облегчить боль в ходе подготовки к матчу», – заявил Бартельстейн.
Портис дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы.
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