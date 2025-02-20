Агент Марк Бартельстейн: «Бобби Портис непреднамеренно принял «Трамадол», ошибочно приняв его за «Торадол»

Бобби Портис неумышленно принял запрещенное обезболивающее, приняв его за другое.

Агент центрового «Милуоки » Марк Бартельстейн сделал заявление по поводу дисквалификации его клиента.

«Бобби непреднамеренно принял обезболивающее под названием «Трамадол», думая, что принимает обезболивающее под названием «Торадол».

«Торадол» — это одобренное обезболивающее, которое он использовал ранее, и которое команды и игроки иногда используют для снятия боли и воспаления. Однако «Трамадол» не является одобренным обезболивающим и был недавно, весной, добавлен в список запрещенных веществ.

Таблетку «Трамадола», которую он принял, он получил от своего помощника с действительным рецептом на обезболивающее, которое он по ошибке назвал «Торадолом». Это была непреднамеренная ошибка, которая была допущена из-за сходства названий препаратов и того факта, что оба служат очень похожей цели.

Бобби принимал это противовоспалительное обезболивающее лекарство для лечения травмы локтя, которую он получил прошлой осенью, и считал, что принимает «Торадол», чтобы облегчить боль в ходе подготовки к матчу», – заявил Бартельстейн.

Портис дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы.