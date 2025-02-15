Бобби Портис о нарядах Кайла Кузмы: «В Милуоки незачем наряжаться»
Бобби Портис высказался о любви Кайла Кузмы к необычным нарядам.
«Вы хотите честный ответ? Хорошо. В Милуоки незачем наряжаться.
Нет необходимости одеваться во что-то особенное. После матча, в 10 часов, в городе все закрыто. Нет ничего, куда можно было бы пойти и поесть. Пора идти домой, ложиться и готовиться к завтрашнему дню», – сказал форвард «Бакс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back on FanDuel TV
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