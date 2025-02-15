Бобби Портис о нарядах Кайла Кузмы: «В Милуоки незачем наряжаться»

Бобби Портис высказался о любви Кайла Кузмы к необычным нарядам.

«Вы хотите честный ответ? Хорошо. В Милуоки незачем наряжаться.

Нет необходимости одеваться во что-то особенное. После матча, в 10 часов, в городе все закрыто. Нет ничего, куда можно было бы пойти и поесть. Пора идти домой, ложиться и готовиться к завтрашнему дню», – сказал форвард «Бакс».