«Милуоки» активно ищет возможность усилиться за счет обмена Миддлтона, Портиса и Коннотона
«Бакс» ведут переговоры на рынке обменов.
Клуб считают возможным участником сделки по переходу Джимми Батлера в «Финикс», однако эта информацию не подтверждают инсайдеры и агент защитника «Санз» Брэдли Била.
По информации ESPN, «Милуоки» ведет активную деятельность по поиску усиления для своего состава. Клуб стремится максимизировать возможности, которые им предоставляет присутствие звездного форварда Янниса Адетокумбо.
В качестве разменных активов рассматриваются форвард Крис Миддлтон, центровой Бобби Портис и защитник Пэт Коннотон. Команда может использовать свой драфт-пик первого раунда 2031 года в потенциальной сделке.
«Бакс» нужно снизить сумму в платежной ведомости на 6,5 миллиона долларов, чтобы комбинировать зарплаты игроков в обмене.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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