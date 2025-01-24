«Милуоки» активно ищет возможность усилиться за счет обмена Миддлтона, Портиса и Коннотона

«Бакс» ведут переговоры на рынке обменов.

Клуб считают возможным участником сделки по переходу Джимми Батлера в «Финикс », однако эта информацию не подтверждают инсайдеры и агент защитника «Санз» Брэдли Била .

По информации ESPN, «Милуоки » ведет активную деятельность по поиску усиления для своего состава. Клуб стремится максимизировать возможности, которые им предоставляет присутствие звездного форварда Янниса Адетокумбо .

В качестве разменных активов рассматриваются форвард Крис Миддлтон, центровой Бобби Портис и защитник Пэт Коннотон. Команда может использовать свой драфт-пик первого раунда 2031 года в потенциальной сделке.

«Бакс» нужно снизить сумму в платежной ведомости на 6,5 миллиона долларов, чтобы комбинировать зарплаты игроков в обмене.