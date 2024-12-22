Бобби Портис был близок к трипл-даблу (34+10+8) в отсутствие Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда в победном матче с «Уизардс»
Бобби Портис взял на себя роль лидера в матче с «Вашингтоном».
Игру против аутсайдера Восточной конференции (4-22) пропустили форвард Яннис Адетокумбо (спина) и разыгрывающий Дэмиан Лиллард (правая икроножная мышца).
В отсутствие звездных игроков роль лидера взял на себя форвард Бобби Портис. Баскетболист закончил матч с показателями в 34 очка, 10 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот. Портис реализовал 14 из 21 броска с игры и 6 из 9 из-за дуги.
На неделе аналитик ESPN Бобби Маркс поместил Портиса во вторую «пятерку игроков на обмен».
Со стороны «Вашингтона» защитник Джордан Пул (26) и форвард Билаль Кулибали (20) набрали 46 очков на двоих. Кулибали добавил 12 подборов и 5 передач к своей статистической линейке.
«Милуоки» одержал победу со счетом 112:101.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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