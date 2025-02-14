Джейлен Браун об индустрии кроссовок: «Некоторые спортсмены получают выгодные контракты, но их можно перечислить по пальцам рук»

Джейлен Браун рассказал о своих претензиях к индустрии кроссовок.

«Индустрия определенно урезала свое финансирование и ресурсы для спортсменов по какой-то причине. Креативность немного притупилась, и ценность спортсмена не получает взаимности или уважения в наше время. Очевидно, что некоторые спортсмены получают выгодные контракты, но их можно перечислить по пальцам обеих рук. Поэтому попытка создать решения или другие идеи и показать другим спортсменам, что вы можете взять все в свои руки, создать свои собственные бренды, создать свои собственные компании, я думаю, возвращает силу спортсмену.

Но если вы все еще хотите подписать контракт с Nike или Adidas, то никаких проблем. Но тот факт, что это единственные варианты, и они как бы доминируют на рынке, является частью разочарования, которое выросло среди игроков. Они все как бы держатся вместе. Они все предлагают вам один и тот же тип сделки, и вы должны принять его или нет. Если это не работает для вас, то что? Что вы сделаете? Поэтому я пытаюсь показать спортсменам, что не нужно ждать, если не хотите», – сказал форвард «Бостона ».