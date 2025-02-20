Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»

Брианте Уэбер возвращается в чемпионат Италии.

Американский разыгрывающий (32 года, 188 см) близок к переходу в «Кремону ».

Уэбер провел прошлый год в «Реджо-Эмилии», набирая 9,3 очка, 3,6 подбора, 3,5 передачи и 1,9 перехвата за 23,7 минуты в среднем за матч национального чемпионата.

Этот сезон защитник начал в Кувейте.

Уэбер отыграл 3 года в НБА, выйдя на площадку в 45 матчах (3,2 очка за 13,6 минуты в среднем).

«Кремона» идет на 11 месте в LBA с результатом 12-18.