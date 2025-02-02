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Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» разгромила «Кремону», «Триест» был сильнее «Дертоны»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли два матча.

«Реджо-Эмилия» разгромила «Кремону», «Триест» был сильнее «Дертоны».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 13-4, Брешия – 13-4, Тренто – 13-4, Виртус – 12-5, Милан – 11-6, Триест – 11-7, Реджо-Эмилия – 11-7, Дертона – 10-8, Венеция – 8-9, Тревизо – 7-10, Динамо Сассари – 7-10, Варезе – 6-11, Скафати – 4-13, Пистоя – 4-13, Наполи – 4-13, Ваноли Кремона – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДертона
logoТриест
logoВаноли Кремона
logoчемпионат Италии
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