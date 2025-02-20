Лука Дончич: «Все нормально. Просто не реализовали хорошие броски, особенно я»
Лука Дончич прокомментировал поражение от «Шарлотт».
«Все нормально. Как я уже говорил, мне нужно немного времени на адаптацию. Сегодня у нас были возможности для хороших бросков, но мы их не реализовали, особенно я.
Никогда раньше не пропускал столько времени. Так что это для меня новая ситуация», – признался Дончич после матча.
Разыгрывающий был близок к трипл-даблу (14 + 11 подборов + 8 передач), однако совершил 6 потерь и реализовал только 5 из 18 бросков с игры и 1 из 9 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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