Лука Дончич: «Все нормально. Просто не реализовали хорошие броски, особенно я»

Лука Дончич прокомментировал поражение от «Шарлотт».

«Все нормально. Как я уже говорил, мне нужно немного времени на адаптацию. Сегодня у нас были возможности для хороших бросков, но мы их не реализовали, особенно я.

Никогда раньше не пропускал столько времени. Так что это для меня новая ситуация», – признался Дончич после матча.

Разыгрывающий был близок к трипл-даблу (14 + 11 подборов + 8 передач), однако совершил 6 потерь и реализовал только 5 из 18 бросков с игры и 1 из 9 из-за дуги.