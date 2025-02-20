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56 очков Майлза Бриджеса и Ламело Болла на двоих помогли «Шарлотт» обыграть «Лейкерс»

Майлз Бриджес и Ламело Болл принесли «Хорнетс» победу над «Лейкерс».

На счету Бриджеса 29 очков, 6 подборов и 5 перехватов. Форвард реализовал 9 из 22 бросков с игры, 5 из 11 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

В активе разыгрывающего Ламело Болла 27 очков, 5 подборов и 6 передач при 9 точных из 19 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Лука Дончич был близок к трипл-даблу (14 + 11 подборов + 8 передач), однако совершил 6 потерь и был неточен в бросках, реализовав 5 из 18 с игры и 1 из 9 из-за дуги.

Леброн Джеймс закончил матч с дабл-даблом – 26 очков, 11 передач, 7 подборов и 2 блок-шота (10 из 22 с игры, 4 из 11 из-за дуги).

«Шарлотт» победил со счетом 100:97.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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