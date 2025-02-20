Остин Ривз об удалении: «За 4 года я слышал столько всего в адрес судей, что непонятно, где проходит линия»

Остин Ривз сделал выводы из своего удаления.

Защитник получил 2 технических замечания в 3-й четверти проигранного матча с «Шарлотт».

«Мне все понятно с первым. Я подошел, сказал то, что мне было нужно выразить словами. Второй свисток меня удивил, я уже уходил, все случилось так быстро.

Мне нужно быть лучше. Просто не очень понятно, где проходит линия. За 4 года в лиге я слышал столько всего в адрес судей от определенных людей. Что поделаешь. Видимо, от кого-то такого не ожидают.

Мне нужно просто не оказываться в таких ситуациях», – заключил защитник.