Остин Ривз об удалении: «За 4 года я слышал столько всего в адрес судей, что непонятно, где проходит линия»
Остин Ривз сделал выводы из своего удаления.
Защитник получил 2 технических замечания в 3-й четверти проигранного матча с «Шарлотт».
«Мне все понятно с первым. Я подошел, сказал то, что мне было нужно выразить словами. Второй свисток меня удивил, я уже уходил, все случилось так быстро.
Мне нужно быть лучше. Просто не очень понятно, где проходит линия. За 4 года в лиге я слышал столько всего в адрес судей от определенных людей. Что поделаешь. Видимо, от кого-то такого не ожидают.
Мне нужно просто не оказываться в таких ситуациях», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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