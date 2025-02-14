Мужчина на арене в Далласе снова изобразил фразу «Увольте Нико»
Болельщик «Мэверикс» приобрел известность благодаря реакции на обмен Дончича.
Мужчина во время выступления в караоке-камере в паузе матча с «Кингз» в понедельник изобразил фразу «Увольте Нико». Его сразу же перестали показывать на большом табло арены «Далласа», а затем заставили покинуть место на трибуне.
В четверг во время встречи с «Хит» болельщик снова изобразил фразу про генерального менеджера техасцев, но на этот раз в частном порядке. Момент попал в социальные сети.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TheJ immy Nguyen
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