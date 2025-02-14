Мужчина на арене в Далласе снова изобразил фразу «Увольте Нико»

Болельщик «Мэверикс» приобрел известность благодаря реакции на обмен Дончича.

Мужчина во время выступления в караоке-камере в паузе матча с «Кингз» в понедельник изобразил фразу «Увольте Нико» . Его сразу же перестали показывать на большом табло арены «Далласа », а затем заставили покинуть место на трибуне.

В четверг во время встречи с «Хит» болельщик снова изобразил фразу про генерального менеджера техасцев, но на этот раз в частном порядке. Момент попал в социальные сети.