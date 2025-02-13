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32 очка Лаури Маркканена помогли «Юте» справиться с «Лейкерс»

Лаури Маркканен провел яркий матч против «Лейкерс».

Форвард «Юты» помог команде одержать домашнюю победу со счетом 131:119.

На его счету 32 очка, 5 подборов и 3 перехвата. Маркканен реализовал 11 из 18 бросков с игры и 6 из 10 трехочковых.

Новобранец «Лейкерс» Лука Дончич набрал 16 очков, 4 подбора и 4 передачи за 23 минуты на площадке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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