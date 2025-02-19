Стефен Карри о Наварро: «Он был уникальным и вдохновил меня»
Стефен Карри отдал должное Хуану Карлосу Наварро.
«Хуан Карлос выделялся среди тех из виденных мной баскетболистов, кто бросал на высоком уровне. Он был уникальным.
Во время Матча звезд я забросил трехочковый с одной ноги. Он уже делал это раньше. У меня неплохо получилось подражать ему, передаю привет. Я встречался с ним всего один раз, но видел много нарезок и подборок лучших моментов.
Есть много игроков, которые вдохновили меня и повлияли на мою игру, от моего отца до Реджи Миллера и Стива Нэша. Хуан Карлос в этом списке. Это классная часть баскетбола, когда ты даешь что-то молодому поколению, а те затем привносят что-то свое», – рассказал разыгрывающий «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем