Стефен Карри о Наварро: «Он был уникальным и вдохновил меня»

Стефен Карри отдал должное Хуану Карлосу Наварро.

«Хуан Карлос выделялся среди тех из виденных мной баскетболистов, кто бросал на высоком уровне. Он был уникальным.

Во время Матча звезд я забросил трехочковый с одной ноги. Он уже делал это раньше. У меня неплохо получилось подражать ему, передаю привет. Я встречался с ним всего один раз, но видел много нарезок и подборок лучших моментов.

Есть много игроков, которые вдохновили меня и повлияли на мою игру, от моего отца до Реджи Миллера и Стива Нэша. Хуан Карлос в этом списке. Это классная часть баскетбола, когда ты даешь что-то молодому поколению, а те затем привносят что-то свое», – рассказал разыгрывающий «Уорриорз».