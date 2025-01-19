  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Том Тибодо о реабилитации Митчелла Робинсона: «Очень доволен его добросовестным подходом, но пока он не готов к контактным тренировкам»
0

Том Тибодо о реабилитации Митчелла Робинсона: «Очень доволен его добросовестным подходом, но пока он не готов к контактным тренировкам»

Митчелл Робинсон восстанавливается после операции на левой лодыжке.

«Очень доволен его подходом к реабилитации. Очень добросовестный. Работает изо всех сил.

Каждый день делает все, что может. Занимается восстановлением формы. Хорошо справляется.

Но пока он работает индивидуально. Ему не разрешено что-то другое. Прогресс должен быть постепенным, пока все находится на этапе 1 на 0. Он еще не готов к контактным тренировкам. Это будет следующим шагом», – заключил главный тренер «Нью-Йорка».

Митчелл сообщал, что ему удалось в этот раз, в рамках процесса восстановления, удержать свой вес на необходимом уровне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoМитчелл Робинсон
logoНБА
logoНью-Йорк
травмы
logoТом Тибодо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс получил перелом большого пальца правой руки
816 января, 04:15
«Нью-Йорк» рассчитывает на возвращение Митчелла Робинсона в начале февраля
615 января, 13:20
Том Тибодо о восстановлении Митчелла Робинсона: «Показывает хороший, стабильный прогресс»
8 декабря 2024, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
Скотти Пиппен о 647 млн подписчиков Криштиану Роналду: «У Майкла Джордана в 90-х было бы в два раза больше»
3 минуты назад
НБА аннулировала технический фол Энтони Эдвардса в матче против «Никс»
24 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом»
953 минуты назадLive
ACB. «Барселона» примет «Бильбао», «Андорра» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:21Live
Ник Нерс: «90% времени мне приходится заниматься мелкими деталями, складывать паззл, основная часть которого отсутствует»
3сегодня, 12:15
Боб Майерс: «Мне нравится Джимми Батлер, но в комплекте с ним ты приобретаешь скандалы»
1сегодня, 11:25
Остин Ривз об игре на новой арене «Клипперс»: «Слышал, что это очень крутое место»
2сегодня, 10:44
Кайри Ирвинг о своем обмене для «Далласа»: «Лучшая сделка в нашем бизнесе»
8сегодня, 10:23
«Чикаго» хочет обменять форварда Патрика Уильямса
14сегодня, 09:59
«Сакраменто» является фаворитом в борьбе за Кэма Джонсона с пакетом из Кевина Хертера, Трея Лайлса и драфт-пика 1-го раунда (Джейк Фишер)
15сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Миланом», «Брешия» сыграет с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 12:21Live
Защитник «Пеликанс» Джавонте Грин привлекает интерес клубов НБА на трансферном рынке
сегодня, 11:42
Американский защитник Малик Ньюмэн присоединился к «Меркезефенди»
сегодня, 09:42
Чемпионат Франции. «Монако» – «Нанси», «Стад Рошеле» примет «Париж»
сегодня, 08:48
Адриатическая лига. «Дубай» примет «Цедевиту-Олимпию», «Партизан» – «Спартак Суботица» и другие матчи
сегодня, 08:03
Чемпионат Греции. АЕК – ПАОК, «Кардицас» сыграет с «Промитеасом»
сегодня, 07:59
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш», «Галатасарай» – «Фенербахче»
сегодня, 07:38
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Орландо Робинсоном
вчера, 22:21
Чемпионат Франции. «Шоле» выиграл у «Лиможа», «Сен-Кантен» уступил «Элан Шалону» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» проиграла «Триесту», «Тренто» был сильнее «Тревизо»
вчера, 22:08
Рекомендуем