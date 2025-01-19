Том Тибодо о реабилитации Митчелла Робинсона: «Очень доволен его добросовестным подходом, но пока он не готов к контактным тренировкам»
Митчелл Робинсон восстанавливается после операции на левой лодыжке.
«Очень доволен его подходом к реабилитации. Очень добросовестный. Работает изо всех сил.
Каждый день делает все, что может. Занимается восстановлением формы. Хорошо справляется.
Но пока он работает индивидуально. Ему не разрешено что-то другое. Прогресс должен быть постепенным, пока все находится на этапе 1 на 0. Он еще не готов к контактным тренировкам. Это будет следующим шагом», – заключил главный тренер «Нью-Йорка».
Митчелл сообщал, что ему удалось в этот раз, в рамках процесса восстановления, удержать свой вес на необходимом уровне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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