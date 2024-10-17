Жорди Фернандес о Киллиане Хэйсе: «Наблюдал за его игрой на тренировках и очень доволен»
Жорди Фернандес оптимистично настроен по поводу Киллиана Хэйса.
23-летний защитник был отчислен из «Детройта» в феврале 2024 года. Хэйс набирал 6,9 очка, 2,8 подбора и 4,9 передачи в матчах прошлого сезона.
Разыгрывающий подписал негарантированный контракт с «Нетс». Травма бедра помешала его участию в предсезонных матчах.
«Наблюдал за его игрой в тренировочных матчах, вы их не видели. Я очень им доволен. Мы примем общее решение по его поводу с Шоном Марксом», – заявил главный тренер команды Жорди Фернандес.
«После приезда в «Бруклин» хорошо пообщался с генменеджером. Отличная беседа, отличные тренировки. Мне здесь нравится», – прокомментировал ситуацию сам баскетболист.
Новый сезон станет для игрока пятым в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
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