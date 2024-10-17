Жорди Фернандес о Киллиане Хэйсе: «Наблюдал за его игрой на тренировках и очень доволен»

Жорди Фернандес оптимистично настроен по поводу Киллиана Хэйса.

23-летний защитник был отчислен из «Детройта» в феврале 2024 года. Хэйс набирал 6,9 очка, 2,8 подбора и 4,9 передачи в матчах прошлого сезона.

Разыгрывающий подписал негарантированный контракт с «Нетс». Травма бедра помешала его участию в предсезонных матчах.

«Наблюдал за его игрой в тренировочных матчах, вы их не видели. Я очень им доволен. Мы примем общее решение по его поводу с Шоном Марксом », – заявил главный тренер команды Жорди Фернандес .

«После приезда в «Бруклин » хорошо пообщался с генменеджером. Отличная беседа, отличные тренировки. Мне здесь нравится», – прокомментировал ситуацию сам баскетболист.

Новый сезон станет для игрока пятым в лиге.