«Бруклин» отчислил Киллиана Хэйса
«Бруклин» расстался с Киллианом Хэйсом.
«Нетс» выставили на рынок отказов защитников Киллиана Хэйса (23 года, 196 см) и Амари Бэйли (20 лет, 191 см).
Хэйс присоединился к «Бруклину» 20 сентября и не принял участие ни в одном предсезонном матче. Защитник продолжит восстанавливаться после травмы бедра и попытается заключить соглашение с фарм-клубом «Нетс» в G-лиге.
Бэйли подписал контракт с «Нетс» 21 сентября и сыграл в двух матчах предсезонки, набирая в среднем 2,0 очка, 1,0 подбора и 3,0 передачи за 7,1 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Бруклина»
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