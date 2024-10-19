«Бруклин» отчислил Киллиана Хэйса

«Бруклин» расстался с Киллианом Хэйсом.

«Нетс» выставили на рынок отказов защитников Киллиана Хэйса (23 года, 196 см) и Амари Бэйли (20 лет, 191 см).

Хэйс присоединился к «Бруклину » 20 сентября и не принял участие ни в одном предсезонном матче. Защитник продолжит восстанавливаться после травмы бедра и попытается заключить соглашение с фарм-клубом «Нетс» в G-лиге.

Бэйли подписал контракт с «Нетс» 21 сентября и сыграл в двух матчах предсезонки, набирая в среднем 2,0 очка, 1,0 подбора и 3,0 передачи за 7,1 минуты на паркете.