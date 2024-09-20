«Бруклин» подписал Киллиана Хэйса, Патрика Гарднера и Тайриза Мартина

«Нетс» подписали негарантированные контракты еще с тремя игроками.

Клуб договорился о контрактах Exhibit 10 с разыгрывающим Киллианом Хэйсом , центровым Патриком Гарднером и атакующим защитником Тайризом Мартином.

Хэйс, 7-й номер драфта 2020 года, поборется за место в составе «Нетс» после четырех сезонов за «Детройт» с показателями 8,1 очка и 5,2 передачи в среднем за матч.

Гарднер является игроком сборной Египта. Мартин провел прошлый сезон в составе «Айовы» в G-лиге, набирая в среднем 17,9 очка и 8,0 подбора.