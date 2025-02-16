2

Сергей Тараканов: «Топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги»

Сергей Тараканов заявил, что лидеры Лиги ВТБ соответствуют уровню Евролиги.

«На мой взгляд, топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги. Но в этом вопросе очень многое будет зависеть от обстоятельств. Однако ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» соответствуют уровню Евролиги. А плей-офф или нет — это все-таки ситуативно. На сегодняшний день «Реал» не попадает в плей-офф, о чем тут еще можно говорить?

Но когда нас вернут в Евролигу, наши клубы из топ-4 будут точно конкурентоспособны», — сказал олимпийский чемпион 1988 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЦСКА
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoУНИКС
Сергей Тараканов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»
1сегодня, 14:03
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Хозяева» играют с «Гостями»
30сегодня, 14:00Live
Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»
сегодня, 13:56
Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис огласили стартовые пятерки Матча всех звезд Лиги ВТБ
сегодня, 08:06Фото
Рекомендуем
Главные новости
Гарретт Невельс стал победителем конкурса трехочковых Лиги ВТБ
10 минут назадВидео
Кори Хиггинс, Зоран Лукич, Валерий Колесников и болельщики «Пармы» вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ
55 минут назад
Джеймс Харден о Матче всех звезд: «Выздоровел, и вот я здесь»
2сегодня, 14:23
Дэмиан Лиллард: «Это был мой последний конкурс трехочковых»
5сегодня, 14:13Фото
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Хозяева» играют с «Гостями»
30сегодня, 14:00Live
Виктор Вембаньяма: «Меня не освистали. Это Криса Пола освистали»
6сегодня, 13:48
Мэк Маккланг: «Величайший? Не мне решать»
12сегодня, 13:36
Мэк Маккланг пожертвует автомобиль с конкурса данков благотворительному фонду в его родном городе
5сегодня, 13:29Фото
Игрока сборной Украины сняли с поезда в Латвию и доставили в ТЦК
5сегодня, 13:16
Стеф Карри: «Хотел бы публичной системы оценки судей, как статистика у игроков»
8сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» и стал 9-кратным обладателем кубка
44 минуты назад
Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»
1сегодня, 14:03
Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»
сегодня, 13:56
Элайджа Прайс (7) из Фресно Стэйт побил рекорд Пола Джорджа (6) среди первокурсников в NCAA по количеству дабл-даблов
сегодня, 10:59
«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»
сегодня, 09:33
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1вчера, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1вчера, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2вчера, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
вчера, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
вчера, 16:10
Рекомендуем