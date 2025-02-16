Сергей Тараканов: «Топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги»
Сергей Тараканов заявил, что лидеры Лиги ВТБ соответствуют уровню Евролиги.
«На мой взгляд, топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги. Но в этом вопросе очень многое будет зависеть от обстоятельств. Однако ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» соответствуют уровню Евролиги. А плей-офф или нет — это все-таки ситуативно. На сегодняшний день «Реал» не попадает в плей-офф, о чем тут еще можно говорить?
Но когда нас вернут в Евролигу, наши клубы из топ-4 будут точно конкурентоспособны», — сказал олимпийский чемпион 1988 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем