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Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте

Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор восстановятся в марте.

Ожидается, что все три игрока УНИКСа смогут выйти в официальных матчах уже в первой половине следующего месяца.

Беленицкий выбыл в конце января. Лабери не играет с начала декабря и в этом сезоне провел всего 13 матчей. Тэйлор травмировался в начале февраля.

УНИКС идет третьим в турнирной таблице с 27 победами и 6 поражениями. Регулярный чемпионат закончится в середине апреля.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУНИКС
Михаил Беленицкий
logoТони Тэйлор
травмы
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛуи Лабери
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