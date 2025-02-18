Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте

Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор восстановятся в марте.

Ожидается, что все три игрока УНИКСа смогут выйти в официальных матчах уже в первой половине следующего месяца.

Беленицкий выбыл в конце января. Лабери не играет с начала декабря и в этом сезоне провел всего 13 матчей. Тэйлор травмировался в начале февраля.

УНИКС идет третьим в турнирной таблице с 27 победами и 6 поражениями. Регулярный чемпионат закончится в середине апреля.