Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте
Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор восстановятся в марте.
Ожидается, что все три игрока УНИКСа смогут выйти в официальных матчах уже в первой половине следующего месяца.
Беленицкий выбыл в конце января. Лабери не играет с начала декабря и в этом сезоне провел всего 13 матчей. Тэйлор травмировался в начале февраля.
УНИКС идет третьим в турнирной таблице с 27 победами и 6 поражениями. Регулярный чемпионат закончится в середине апреля.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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