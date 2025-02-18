Евгений Богачев: «УНИКС не планирует проводить контрольные матчи во время паузы в чемпионате»
УНИКС не планирует проводить контрольные матчи во время перерыва в чемпионате.
— Планируется ли у УНИКСа во время паузы в чемпионате проведение контрольных матчей?
— Нет, предоставили ребятам сейчас отдых на несколько дней. Надо немножко прийти в себя. Пожалел многих. Все‑таки немало и ссадин, и гематом. Сейчас надо восстановиться, травмированных подлечить. И родных увидеть. В конце недели, в пятницу‑субботу, игроки будут в Казани. Потом будет неделя тренировок до матча в гостях с ЦСКА. Так что контрольных матчей не планируем.
— Как проходит восстановление травмированных?
— У нас три ведущих баскетболиста травмированы: Беленицкий, Тэйлор, Лабери. Поэтому мы так неудачно сыграли с «Зенитом». Возможно, Беленицкий вернется в строй. По поводу двух других? Поживем — увидим, — сказал президент УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем