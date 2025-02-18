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Евгений Богачев: «УНИКС не планирует проводить контрольные матчи во время паузы в чемпионате»

УНИКС не планирует проводить контрольные матчи во время перерыва в чемпионате.

— Планируется ли у УНИКСа во время паузы в чемпионате проведение контрольных матчей?

— Нет, предоставили ребятам сейчас отдых на несколько дней. Надо немножко прийти в себя. Пожалел многих. Все‑таки немало и ссадин, и гематом. Сейчас надо восстановиться, травмированных подлечить. И родных увидеть. В конце недели, в пятницу‑субботу, игроки будут в Казани. Потом будет неделя тренировок до матча в гостях с ЦСКА. Так что контрольных матчей не планируем.

— Как проходит восстановление травмированных?

— У нас три ведущих баскетболиста травмированы: Беленицкий, Тэйлор, Лабери. Поэтому мы так неудачно сыграли с «Зенитом». Возможно, Беленицкий вернется в строй. По поводу двух других? Поживем — увидим, — сказал президент УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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logoЕдиная лига ВТБ
logoЕвгений Богачев
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