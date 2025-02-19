Патрик Беверли назвал пятерку лучших третьих опций в НБА
Патрике Беверли назвал Топ-5 третьих опций в НБА.
«Остин Ривз занимает первое место. Кайл Кузма – на втором. Норман Пауэлл – на третьем. Пол Джордж должен быть четвертым, но он еще не проявил себя, так что давайте пока подождем.
Микэл Бриджес из «Никс». И я должен выбрать кого-то из «Бостона». Порзингис? Холидэй? Деррик Уайт? Я выбираю Порзингиса», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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