Боян Богданович должен вернуться в состав «Бруклина» в декабре

Боян Богданович приближается к возвращению в строй.

Форвард «Нетс» должен полностью восстановиться после межсезонной операции на левой стопе в декабре.

По словам главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса, он доволен темпами восстановления и нынешним состоянием хорватского ветерана.

35-летний баскетболист имеет истекающий контракт на 19 миллионов долларов.