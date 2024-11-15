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Боян Богданович должен вернуться в состав «Бруклина» в декабре

Боян Богданович приближается к возвращению в строй.

Форвард «Нетс» должен полностью восстановиться после межсезонной операции на левой стопе в декабре.

По словам главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса, он доволен темпами восстановления и нынешним состоянием хорватского ветерана.

35-летний баскетболист имеет истекающий контракт на 19 миллионов долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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