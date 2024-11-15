Боян Богданович должен вернуться в состав «Бруклина» в декабре
Боян Богданович приближается к возвращению в строй.
Форвард «Нетс» должен полностью восстановиться после межсезонной операции на левой стопе в декабре.
По словам главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса, он доволен темпами восстановления и нынешним состоянием хорватского ветерана.
35-летний баскетболист имеет истекающий контракт на 19 миллионов долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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