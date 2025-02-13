Евгений Бабурин заменит Самсона Руженцева на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Евгений Бабурин стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
Капитан «Пари Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин заменит форварда «Пармы» Самсона Руженцева в команде «Хозяева» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года.
Руженцев пропустит мероприятие из-за травмы.
Как сообщалось ранее, Бабурин также примет участие в конкурсе трехочковых. 37-летний защитник выступит на Матче всех звезд в третий раз в карьере.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на арене хоккейного клуба «Динамо» в Петровском парке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем