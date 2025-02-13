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Евгений Бабурин заменит Самсона Руженцева на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Евгений Бабурин стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Капитан «Пари Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин заменит форварда «Пармы» Самсона Руженцева в команде «Хозяева» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года.

Руженцев пропустит мероприятие из-за травмы.

Как сообщалось ранее, Бабурин также примет участие в конкурсе трехочковых. 37-летний защитник выступит на Матче всех звезд в третий раз в карьере.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на арене хоккейного клуба «Динамо» в Петровском парке.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoСамсон Руженцев
logoЕвгений Бабурин
logoЕдиная лига ВТБ
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