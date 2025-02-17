Виктор Ганиенко о Зоране Лукиче: «Многие игроки из топовых клубов Лиги ВТБ обязаны ему до гроба, он тренер первой четверки»
53-летний сербский специалист расстался с «Пари НН» в это межсезонье. Тренер продолжает работу со сборной России. Лукич имел шансы возглавить «Уралмаш».
«Это было предложение агента Лукича. Он мог бы стать нашим главным тренером, но у нас пока есть контракт еще на год с Ростиславом Вергуном. На тренера я не грешу, но если будет смена, у нас будет другой кандидат – фамилию пока называть не буду.
Лукича я уважаю, он очень компетентный, сильный тренер. Многие игроки из топовых клубов Единой лиги ВТБ обязаны ему до гроба, потому что он их из неотесанных сделал великими. На данный момент он не входит в сферу наших интересов, потому что тренер должен тренировать или сборную, или клуб. И там, и там результата добиваться нельзя. К тому же он может запросить немало «тугриков», он тренер недешевый. А наш клуб практически частный, нам сложно подписывать большие контракты. В целом же Лукич – тренер первой четверки, может, найдет себе вариант там.
У нас же в апреле будет принято решение по тренеру по положению в плей‑офф. Задача стоит не опуститься ниже шестого места в регулярке», – рассказал президент «Уралмаша».
Клуб в данный момент находится на 5-й строчке турнирной таблицы Лиги ВТБ с результатом 17-15 и опережает группу преследователей на 4 победы.
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