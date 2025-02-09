Андреас Пистиолис: «Вторая четверть была «черной дырой»

Андреас Пистиолис описал противостояние с «Пари НН» (94:86).

ЦСКА уступил нижегородцам в первой очной встрече на их арене в сезоне, но сумел отыграться в этот раз. «Пари НН» имел преимущество в 2 очка после двух четвертей и в целом провел удачный матч, но не смог продержаться до конца встречи.

Лучшим в составе москвичей стал защитник Каспер Уэйр , обновивший личный рекорд сезона. На его счету 29 очков при 9 точных из 12 бросков с игры и 6 из 9 из-за дуги.

«С уверенностью можно сказать, что это самое впечатляющее выступление наших болельщиков на выездной игре, мы очень благодарны за это. Что касается игры, для нас было важно победить здесь, ведь сделать это всегда не просто. «Нижний » действует против нас с большой мотивацией и без стресса. Вторая четверть была «черной дырой», и я беру за это ответственность на себя. В остальное время у команды в целом был правильный настрой. Победа получилась тяжелой еще и потому, что соперники попали 50% трехочковых», – рассудил главный тренер гостей Андреас Пистиолис.