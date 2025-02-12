0

Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», «Пари НН» примет МБА-МАИ

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Пермская «Парма» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», «Пари Нижний Новгород» примет столичную МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 27-5, Зенит – 26-5, ЦСКА – 26-5, Локомотив-Кубань – 24-7, Уралмаш – 16-15, Пари Нижний Новгород – 13-18, Парма – 13-18, Автодор – 12-19, Енисей – 11-21, МБА-МАИ – 10-21, Самара – 8-23, Астана – 1-30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoБК Пари Нижний Новгород
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
logoСамара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 29 очков Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Пари НН», УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
179 февраля, 17:00
Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН», МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань»
136 февраля, 18:53
Рекомендуем
Главные новости
Джош Харт о 5 фолах Брансона в матче с «Пэйсерс»: «Наконец-то он попытался сыграть в защите»
22 минуты назад
Кевин Дюрэнт о 30 тысячах очков в НБА: «Это означает, что я делаю что-то правильное»
135 минут назад
Джалил Окафор сыграл в НБА впервые с 2021 года
855 минут назад
Тайрон Лю о Бене Симмонсе в «Клипперс»: «Всегда полезно начать все заново»
11сегодня, 08:59
Бен Симмонс: «Здоровье меня никак не ограничивает, готов играть»
10сегодня, 08:40
Джа Морэнт отдал Дюрэнту игровой мяч: «Не каждый набирает 30 тысяч очков в НБА»
3сегодня, 08:25
«Чикаго» повторил клубный антирекорд, уступая «Детройту» 42 очка после первой половины
10сегодня, 07:59
Карл-Энтони Таунс и Джа Морэнт – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 07:40Видео
Кевин Дюрэнт о 40 тысячах очков за карьеру: «Попытаюсь оставаться стабильным и посмотрим, что из этого выйдет»
12сегодня, 07:35
Ник Райт: «Поддержка Дончича со стороны Новицки многое говорит о том, правдивы ли слухи о лени словенца»
9сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев: «После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для «Локо» уже дело престижа»
11 минут назад
Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
2вчера, 19:46
Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»
4вчера, 19:24
Деандре Эйтон травмировал ногу в бесконтактной ситуации
4вчера, 14:25
Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»
вчера, 14:12
Адриатическая лига. «Партизан» крупно обыграл «Задар», «Црвена Звезда» уступила «Будучности» в овертайме
110 февраля, 21:18
«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
10 февраля, 18:59
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разгромил ПАОК
10 февраля, 18:30
Чемпионат Турции. «Петким Спор» уступил «Манисе»
10 февраля, 18:30
Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»
10 февраля, 15:35
Рекомендуем