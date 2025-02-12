Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», «Пари НН» примет МБА-МАИ
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Пермская «Парма» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», «Пари Нижний Новгород» примет столичную МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 27-5, Зенит – 26-5, ЦСКА – 26-5, Локомотив-Кубань – 24-7, Уралмаш – 16-15, Пари Нижний Новгород – 13-18, Парма – 13-18, Автодор – 12-19, Енисей – 11-21, МБА-МАИ – 10-21, Самара – 8-23, Астана – 1-30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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