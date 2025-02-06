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Энтони Эдвардс об обмене Луки Дончича: «Они создали монстра. Куплю билеты в первый ряд на его первый матч в Далласе»

Энтони Эдвардс прокомментировал обмен Луки Дончича.

«Это же полное безумие. Он только что вывел их в финал! Он побил меня и вышел в финал.

Я бы на его месте прочувствовал такую мотивацию. Постарался бы сделать ничтожной их попытку выставить ситуацию в определенном свете. Взял бы все в свои руки.

Если я правильно его понял в наших встречах, они создали монстра. Будет весело сыграть с «Лейкерс» теперь. Он набирал 35 раньше вообще не напрягаясь. Теперь он будет забрасывать 240 и ставить сверху. Будет очень интересно посмотреть на его первую игру в Далласе.

Если мы не будем играть, я куплю билеты в первый ряд», – посмеялся защитник «Миннесоты».

«Тимбервулвз» уступили «Далласу» (1-4) в финале Западной конференции прошлого розыгрыша плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети lex
logoНБА
logoМиннесота
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoДаллас
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