Энтони Эдвардс об обмене Луки Дончича: «Они создали монстра. Куплю билеты в первый ряд на его первый матч в Далласе»
Энтони Эдвардс прокомментировал обмен Луки Дончича.
«Это же полное безумие. Он только что вывел их в финал! Он побил меня и вышел в финал.
Я бы на его месте прочувствовал такую мотивацию. Постарался бы сделать ничтожной их попытку выставить ситуацию в определенном свете. Взял бы все в свои руки.
Если я правильно его понял в наших встречах, они создали монстра. Будет весело сыграть с «Лейкерс» теперь. Он набирал 35 раньше вообще не напрягаясь. Теперь он будет забрасывать 240 и ставить сверху. Будет очень интересно посмотреть на его первую игру в Далласе.
Если мы не будем играть, я куплю билеты в первый ряд», – посмеялся защитник «Миннесоты».
«Тимбервулвз» уступили «Далласу» (1-4) в финале Западной конференции прошлого розыгрыша плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети lex
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