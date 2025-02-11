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«Милуоки» отказался обменять Янниса Адетокумбо на Луку Дончича

«Даллас» пытался обменять Луку Дончича в «Милуоки» и «Миннесоту».

Об этом сообщает обозреватель Гери Вельфель.

«Мэвс» обратились к «Бакс». Но «Бакс» дали понять «Мэвс», что не будут обменивать Адетокумбо, даже несмотря на то, что его будущее в команде туманно.

Что касается «Тимбервулвс», вполне логично, что любая потенциальная сделка между «Мэвс» и «Тимбервулвс» включала бы Энтони Эдвардса, их восходящую 23-летнюю суперзвезду», – пишет Вельфель.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Woelfel’s Press Box
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