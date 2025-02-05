Лука Дончич – лидер по общему игровому времени в сезоне-2023/24 НБА
Лука Дончич провел 3524 минуты на площадке в прошлом чемпионате НБА.
Это самый большой показатель (с учетом регулярного сезона и плей-офф) среди всех баскетболистов лиги.
По информации из «Далласа», «плохая физическая форма» игрока стала одной из основных причин, по которым клуб посчитал словенского разыгрывающего «пройденным этапом» в своих планах.
Дончич перешел в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена, инициированного «Мэверикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Caye
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