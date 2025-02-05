Лука Дончич – лидер по общему игровому времени в сезоне-2023/24 НБА

Лука Дончич провел 3524 минуты на площадке в прошлом чемпионате НБА.

Это самый большой показатель (с учетом регулярного сезона и плей-офф) среди всех баскетболистов лиги.

По информации из «Далласа », «плохая физическая форма» игрока стала одной из основных причин, по которым клуб посчитал словенского разыгрывающего «пройденным этапом» в своих планах.

Дончич перешел в «Лейкерс » в результате трехстороннего обмена, инициированного «Мэверикс».