Деннис Смит покинет «Реал». Защитник попробует вернуться в НБА уже в этом сезоне
Деннис Смит решил покинуть «Реал».
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, защитник попробует вернуться в НБА уже в этом сезоне.
Смит подписал контракт с «Реалом» 16 января, но из-за плохой физической формы и недавней травмы он дебютировал только 2 февраля в матче против «Ховентута». В сумме американец отыграл за испанский клуб 35 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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