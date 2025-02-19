Деннис Смит покинет «Реал». Защитник попробует вернуться в НБА уже в этом сезоне

Деннис Смит решил покинуть «Реал».

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, защитник попробует вернуться в НБА уже в этом сезоне.

Смит подписал контракт с «Реалом » 16 января, но из-за плохой физической формы и недавней травмы он дебютировал только 2 февраля в матче против «Ховентута». В сумме американец отыграл за испанский клуб 35 минут.