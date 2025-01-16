«Реал» объявил о подписании разыгрывающего Денниса Смита
Деннис Смит присоединился к «Реалу».
Американский разыгрывающий (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в Испании.
Смит был выбран 9-м на драфте-2017 НБА и провел 7 сезонов в лиге, набирая 9,7 очка, 3 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Реала»
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