«Реал» объявил о подписании разыгрывающего Денниса Смита

Деннис Смит присоединился к «Реалу».

Американский разыгрывающий (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в Испании.

Смит был выбран 9-м на драфте-2017 НБА и провел 7 сезонов в лиге, набирая 9,7 очка, 3 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.