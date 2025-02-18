Деннис Смит может покинуть «Реал» из-за сложной адаптации. После перехода в январе он отыграл лишь 35 минут
Деннис Смит может покинуть «Реал».
У экс-игрока НБА возникли сложности с адаптацией в новой команде, ему также не удается набрать форму после длительного периода без практики.
Смит подписал контракт с «Реалом» 16 января, но из-за плохой физической формы и недавней травмы он дебютировал только 2 февраля в матче против «Ховентута». В сумме американец отыграл за испанский клуб 35 минут.
У «Реала» нет серьезных претензий к Смиту, решение о возможном уходе примет сам баскетболист.
Деннис не участвовал в недавнем Кубке Короля Испании.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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