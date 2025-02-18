Деннис Смит может покинуть «Реал» из-за сложной адаптации. После перехода в январе он отыграл лишь 35 минут

Деннис Смит может покинуть «Реал».

У экс-игрока НБА возникли сложности с адаптацией в новой команде, ему также не удается набрать форму после длительного периода без практики.

Смит подписал контракт с «Реалом» 16 января, но из-за плохой физической формы и недавней травмы он дебютировал только 2 февраля в матче против «Ховентута». В сумме американец отыграл за испанский клуб 35 минут.

У «Реала » нет серьезных претензий к Смиту, решение о возможном уходе примет сам баскетболист.

Деннис не участвовал в недавнем Кубке Короля Испании.