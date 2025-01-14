Деннис Смит близок к подписанию контракта с «Реалом»
«Реал» планирует подписать Денниса Смита.
Ожидается, что в ближайшее время американский разыгрывающий (27 лет, 188 см) пройдет медосмотр, после чего заключит соглашение с мадридским клубом.
В декабре сообщалось об интересе «Реала» к Смиту. Испанский клуб также вел переговоры с Девонте Грэмом, но стороны не договорились о сделке.
Смит, выбранный под 9-м номером на драфте 2017 года, принял участие в 326 матчах НБА за семь сезонов. Он набирал 9,7 очка, делал 3,0 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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