Деннис Смит близок к подписанию контракта с «Реалом»

«Реал» планирует подписать Денниса Смита.

Ожидается, что в ближайшее время американский разыгрывающий (27 лет, 188 см) пройдет медосмотр, после чего заключит соглашение с мадридским клубом.

В декабре сообщалось об интересе «Реала » к Смиту . Испанский клуб также вел переговоры с Девонте Грэмом, но стороны не договорились о сделке.

Смит, выбранный под 9-м номером на драфте 2017 года, принял участие в 326 матчах НБА за семь сезонов. Он набирал 9,7 очка, делал 3,0 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч.