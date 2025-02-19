Джей Джей Редик о Матче звезд: «Не смотрел вообще ничего из этой хрени»

Джей Джей Редик оказался умнее остальных.

По словам главного тренера «Лейкерс », неудачный Матч звезд НБА в Сан-Франциско не стал для него проблемой.

«Не смотрел вообще ничего из этой хрени», – заявил 40-летний специалист.