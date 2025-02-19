Джей Джей Редик о Матче звезд: «Не смотрел вообще ничего из этой хрени»
Джей Джей Редик оказался умнее остальных.
По словам главного тренера «Лейкерс», неудачный Матч звезд НБА в Сан-Франциско не стал для него проблемой.
«Не смотрел вообще ничего из этой хрени», – заявил 40-летний специалист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
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