Чендлер Парсонс: «Леброн не захотел играть против восходящих звезд, но все остальные почему-то должны играть против его сына»

Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за пропуск турнира на Матче звезд.

Форвард «Лейкерс » объявил о своем решении за несколько часов до старта встречи с восходящими звездами, что не дало НБА возможности заменить его.

Некоторые в лиге, включая Дрэймонда Грина, оправдывают Джеймса. Они заявляют, что для 40-летней суперзвезды не имеет смысла выходить против молодежи в рамках Матча звезд.

«В этом-то и проблема, когда речь заходит о том, что Леброн не хочет играть против молодых. Все другие игроки НБА должны играть против его сына, потому что Леброн все это устроил.

Он восходящая звезда. Так в чем же разница? Он не хочет играть против молодых ребят, но все остальные должны играть против его сына», – считает Парсонс .