Леброн Джеймс: «Приход игрока калибра Луки Дончича придал мне силы»

Леброн Джеймс рассказал о своем настрое и ближайших планах.

40-летний форвард «Лейкерс » пропустил первый Матч всех звезд после 20 лет участия в мероприятии из-за проблем со стопой и голеностопом.

«Надеялся, что мне станет лучше утром, но состояние все еще недостаточно хорошее.

Осталось всего 30 матчей. Учитывая наши планы на плей-офф на диком Западе, я решил, что будет важнее позаботиться о своем здоровье на заключительном этапе сезона.

Воодушевление от прихода игрока калибра Луки Дончича , таланта поколения, придало мне силы. Хочу увидеть, чего мы можем добиться вместе. Мы способны закончить сезон на высокой ноте. Посмотрим», – заключил форвард на пресс-конференции.