Леброн Джеймс: «Приход игрока калибра Луки Дончича придал мне силы»
Леброн Джеймс рассказал о своем настрое и ближайших планах.
40-летний форвард «Лейкерс» пропустил первый Матч всех звезд после 20 лет участия в мероприятии из-за проблем со стопой и голеностопом.
«Надеялся, что мне станет лучше утром, но состояние все еще недостаточно хорошее.
Осталось всего 30 матчей. Учитывая наши планы на плей-офф на диком Западе, я решил, что будет важнее позаботиться о своем здоровье на заключительном этапе сезона.
Воодушевление от прихода игрока калибра Луки Дончича, таланта поколения, придало мне силы. Хочу увидеть, чего мы можем добиться вместе. Мы способны закончить сезон на высокой ноте. Посмотрим», – заключил форвард на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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