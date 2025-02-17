Леброн Джеймс: «Было пару моментов, когда я хотел поучаствовать в конкурсе данков»

Леброн Джеймс признался, что задумывался об участии в конкурсе данков.

«Ни одна часть меня не жалеет о том, что я не участвовал в конкурсе данков.

Разумеется, было пару моментов, когда я хотел это сделать, но так и не вышло», – сказал форвард «Лейкеос».