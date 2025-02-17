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В февральском сборе национальной команды России участвуют 20 игроков

В Новогорске стартовал сбор мужской национальной команды России.

Сбор с участием 20 игроков продлится до 25 февраля.

В сборную вызваны:

защитники: Ян Додеус («Иркут», 20 лет, 187 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 17 лет, 193 см), Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см), Антон Карданахишвили («Самара», 22 года, 195 см), Иван Самойленко («ТЕМП-СУМЗ», 21 год, 195 см), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 19 лет, 191 см),

форварды Егор Амосов («Самара», 17 лет, 200 см), Артем Антипов («Пари Нижний Новгород», 20 лет, 201 см), Михаил Дулкай («Зенит-2», Санкт-Петербург, 19 лет, 203 см), Павел Земский («Зенит-2», 20 лет, 202 см), Илья Кривых («Зенит-2», 18 лет, 207 см), Матвей Падиус («МБА-МАИ-Юниор», Москва, 18 лет, 194 см), Даниил Певнев (МБА-МАИ, 24 года, 203 см), Лев Свинин («ПАРМА», Пермь, 18 лет, 202 см), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 23 года, 195 см), Данил Шеянов («СШОР-Локомотив», 21 год, 202 см),

центровые Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 18 лет, 208 см), Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 208 см), Глеб Фирсов («ПАРМА-2», Пермь, 20 лет, 208 см), Дмитрий Халдеев («Автодор», Саратов, 25 лет, 210 см).

С командой работают главный тренер Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин («Пари Нижний Новгород») и Александр Полинкевич («Самара»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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