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Андрей Кириленко о допуске российских сборных на международную арену: «У нас подвижек никаких нет»

РФБ и ФИБА не продвинулись в вопросе допуска России на международную арену.

«У нас подвижек никаких нет. Но хорошо, что примеры есть – это важно на будущее для международных федераций, как можно и нужно реагировать.

Я, правда, удивлен, что это обсуждается в хоккее – игровые виды спорта будут допущены в последнюю очередь, как мне кажется. Индивидуально спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, а вот команда – все-равно должна быть какая-то принадлежность», – сказал президент РФБ.

27 января президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что на заседании совета организации обсудят вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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